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Пушкина скоро приступит к работе спецпредставителя во Всемирном банке
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Пушкина скоро приступит к работе спецпредставителя во Всемирном банке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Работа зампредседателя комитета Госдумы по делам семьи, депутата Оксаны Пушкиной ("Единая Россия") в качестве спецпредставителя в инициативной группе Всемирного банка по развитию женского предпринимательства в G20 начнется в ближайшее время и будет направлена на развитие международного сотрудничества в области гендерного равенства, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее "Ведомости" сообщали, что на прошлой неделе Совет Думы принял решение делегировать депутата Оксану Пушкину специальным представителем в инициативную группу Всемирного банка по развитию женского предпринимательства в G20. Кроме Пушкиной в группе работает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Решение принято. Работа началась… Там есть целая программа мероприятий, которая предусмотрена. И она (Пушкина) в этих мероприятиях будет участвовать. Вот прямо уже очень скоро", — сообщил Толстой.
О содержании ее работы вице-спикер не смог рассказать подробно, однако отметил, что участие Пушкиной предполагает целый ряд мероприятий.
"Оксана Пушкина — это флагман женского движения в Думе. И она капитан этого большого корабля. В данном случае она будет заниматься развитием международного сотрудничества в области гендерного равенства", — рассказал Толстой.
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