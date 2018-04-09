Почти 3 тысячи человек прошли лечение в Московском областном госпитале для ветеранов войн

Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

За первый квартал 2018 год в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорском районе пролечились 2,7 тысячи человек, в том числе более тысячи ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам

Московский областной госпиталь для ветеранов войн — многопрофильное специализированное

лечебно-профилактическое

учреждение на 465 коек. Медицинская помощь в госпитале оказывается по 22 врачебным специальностям.

Ежегодно в госпитале проходят лечение более 6 тысяч ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам. Только за 1 квартал 2018 года в Московском областном госпитале было проведено 33 высокотехнологичных операций по травматологии, ортопедии и сердечно-сосудистой

хирургии

— Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.

По словам министра, в 2018 году в госпитале продолжается развитие рентгенохирургических методов диагностики и лечения, например, за первый квартал 2018 года проведена 21 коронарография.

За первый квартал текущего года в Подмосковье свыше 6 тысяч ветеранов ВОВ, инвалидов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в медучреждениях Подмосковья, почти тысяча человек осмотрены на дому. Всего в 2018 году запланирована диспансеризация почти для 16 тысяч человек данных категорий.