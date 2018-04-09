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2,7 тыс. человек прошли лечение в Московском областном госпитале для ветеранов в 2018 году
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2,7 тыс. человек прошли лечение в Московском областном госпитале для ветеранов в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года в Московском областном госпитале для ветеранов войн прошли лечение почти 3 тысячи человек, за первый квартал 2018 года в медучреждении провели 33 высокотехнологичные операции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«За первый квартал 2018 год в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорском районе пролечились 2,7 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он добавил, что ежегодно в госпитале проходят лечение более 6 тысяч ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам. Только за первый квартал 2018 года в Московском областном госпитале было проведено 33 высокотехнологичные операции по травматологии, ортопедии и сердечно-сосудистой хирургии.
По словам министра, в 2018 году в госпитале продолжается развитие рентгено-хирургических методов диагностики и лечения, например, за первый квартал 2018 года проведена 21 коронарография.
Московский областной госпиталь для ветеранов войн — многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение на 465 коек. Медицинская помощь в госпитале оказывается по 22 врачебным специальностям.
Как уточняется в сообщении, за первый квартал текущего года в Подмосковье свыше 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в медучреждениях Подмосковья, почти 1 тысяча человек осмотрены на дому. Всего в 2018 году запланирована диспансеризация почти для 16 тысяч человек данных категорий.
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