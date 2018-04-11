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Власти РФ могут предоставить краткосрочную ликвидность попавшим под санкции компаниям
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Власти РФ могут предоставить краткосрочную ликвидность попавшим под санкции компаниям 

Прайм 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Власти РФ могут предоставить поддержку в виде краткосрочной ликвидности попавшим под санкции компаниям, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные виды поддержки, которые в настоящее время прорабатываться", — сказал Силуанов журналистам.
"Когда финансовые потоки санкционных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков, в лице государства, может временно такую ликвидность предоставить, если это потребуется", — пояснил он.
Такая поддержка, по словам министра, может предоставляться через банковские институты, в том числе через новый оборонный банк.
Возможные параметры такой помощи пока не определены. «Я говорю пока гипотетически», — уточнил он.
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