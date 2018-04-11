Глава минфина США выступил против введения санкций в отношении госдолга РФ 

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против распространения американских санкций на государственный долг РФ. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
По его информации, с таким заявлением глава минфина США выступил после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Мнучин сказал журналистам, что согласен с приведенными в январском докладе ведомства рекомендациями не распространять санкции на государственный долг РФ. На слушаниях Мнучин заявил, что минфин США с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.