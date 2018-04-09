Стало ясно, как получить возмещение НДС в кратчайшие сроки

Налоговики привели условия, при выполнении которых плательщики НДС могут получить возмещение из казны в сокращенные сроки. Это возможно если компания будет оперативно подавать в ИФНС все требуемые документы, а также устранять несогласованность в показателях своей декларации и НДС-отчетности контрагентов.

Начиная с 01.01.2017 налоговики в рамках камеральных проверок применяют риск-ориентированный подход. В связи с этим в отношении ряда налогоплательщиков камералка может закончится ранее установленного законом срока (3месяца). Если конечно НДС-декларации пройдут все контрольные мероприятия.