Курс рубля снизился до многомесячных минимумов

Курс доллара на Московской бирже в понедельник днем достигал отметки 59,81 рубля, это максимум с ноября 2017 года. Евро рос отметки 73,35 рубля впервые с середины 2016 года.

Российская валюта продолжает реагировать на расширение санкций со стороны США , объявленное американским минфином в пятницу, 6 апреля. В SDN-список (Specially Designated Nationals List — перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц) попали еще 17 правительственных служащих, семь бизнесменов и топ-менеджеров, 12 компаний и две государственные структуры. При этом впервые в санкционном списке оказались представители частного бизнеса. Включение в список предполагает заморозку активов компаний в США, а также вводит запрет американским физическим и юридическим лицам на любые операции с его фигурантами.

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. "Для контрагентов из третьих стран ситуация значительно менее прозрачная. Физические и юридические лица из третьих стран рискуют попасть под американские санкции в случае участия в существенных сделках с компаниями из SDN-списка. Термин «существенная сделка» остается довольно размытым, что является источником неопределенности для контрагентов из третьих стран для продолжения их сотрудничества с компаниями, попавшими под новые санкции", — пишут аналитики Нордеа Банка

Таким образом, рубль остался под серьезным давлением — первая реакция на расширение санкционного списка последовала еще в пятницу. Рубль по итогам пятничных торгов потерял 47 копеек к доллару и 76 копеек к евро. Котировки доллара поднимались до 58,17 рубля, а евро — до 71,38 рубля, то есть до февральских максимумов. При этом в пятницу также снижались цены на нефть на фоне бегства инвесторов из рискованных активов, спровоцированное новыми потенциальными ограничительными мерами в торговых отношениях США и Китая , говорится в обзоре руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева . «Кроме того, еженедельная статистика по числу активных буровых установок в США указала на резкий скачок — на 8 единиц, до 808 штук, что является трехлетним максимумом. В этих условиях было сложно отделить, где реакция рубля на снижение нефтяных котировок, а где — на геополитику», — отмечает Евстифеев.

По мнению финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича , санкции «привязывают» рубль к динамике нефти, делая его колебания более масштабными и непредсказуемыми. Главный ущерб от новых ограничений состоит в том, что экономика в условиях новых санкций перестает быть буфером рубля, а значит, он будет все больше реагировать на довольно волатильную динамику нефти, считает он.

Факторы поддержки для российской валюты сейчас весьма немногочисленны: нефть пока не находит поводов для дополнительного роста, а общий фон для валют развивающихся стран также остается напряженным, отмечают Евдокимова и Давыдов.