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К концу второго квартала доллар будет стоить 58,5-59 рублей, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank
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К концу второго квартала доллар будет стоить 58,5-59 рублей, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank 

Прайм 21 минуту назад
Фото: Прайм
В пятницу США ввели новые санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, включив их в список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц). Включение в данный список предполагает заморозку активов компаний в США, а также вводит запрет американским физическим и юридическим лицам на любые операции с данными компаниями. Для контрагентов из третьих стран ситуация значительно менее прозрачная. Физические и юридические лица из третьих стран рискуют попасть под американские санкции в случае участия в существенных сделках с компаниями из SDN списка. Термин «существенная сделка» остается довольно размытым, что является источником неопределенности для контрагентов из третьих стран для продолжения их сотрудничества с компаниями, попавшими под новые санкции. Рубль на этом фоне останется под давлением. Факторы поддержки для российской валюты в настоящее время весьма немногочисленны. Нефть пока не находит поводов для дополнительного роста, а общий фон для валют развивающихся стран также остается напряженным. Свою роль играют и риски торговых войн, и ускорение повышения ставок в США. Мы пока сохраняем неизменным свой прогноз по курсу рубля от 9 февраля в 58.5-59 рублей за доллар на конец второго квартала.
Денежный рынок
Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 6.8-7.0%. Ситуация на рынке характеризуется как комфортная, спрос на рублевую ликвидность умеренный. Совокупный объем ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется в районе 4,9 трлн. руб.
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