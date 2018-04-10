Clearstream с 7 мая прекратит обслуживание бумаг «Русала», группы ГАЗ и En+

Международный клиринговый сервис Clearstream сообщил, что прекратит обслуживание бумаг, выпущенных компаниями, которые попали под санкции Минфина США

«Clearstream Banking информирует клиентов о том, что не будет обслуживать транзакции или корпоративные сделки с ценными бумагами, которые выпустили лица, включенные в список граждан особых категорий и запрещенных лиц», — говорится в сообщении.

Clearstream указывает, что бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.