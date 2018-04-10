Clearstream с 7 мая прекратит обслуживание бумаг «Русала», группы ГАЗ и En+ 

Международный клиринговый сервис Clearstream сообщил, что прекратит обслуживание бумаг, выпущенных компаниями, которые попали под санкции Минфина США.
«Clearstream Banking информирует клиентов о том, что не будет обслуживать транзакции или корпоративные сделки с ценными бумагами, которые выпустили лица, включенные в список граждан особых категорий и запрещенных лиц», — говорится в сообщении.
В сообщении, в частности, упоминаются глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Русала» и En+ Group, а также обыкновенные акции «Русала» и группы ГАЗ. Компании принадлежат Олегу Дерипаске.
Clearstream указывает, что бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.
Ранее представитель Euroclear Инге Дрийконинген [сообщила] (https://rns.online/finance/Euroclear-nachala-otsenku-novih-sanktsii-SSHa-protiv-rossiiskih-kompanii-2018-04-09/) RNS, что клиринговая компания начала оценку новых санкций США против российских компаний.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за «ситуации на Украине». В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и другие. Среди компаний — «Русал», En+ Group и группа ГАЗ.