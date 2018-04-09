Ещё
Около 2,5 тыс. градостроительных планов земельных участков подготовлено в Подмосковье в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2,5 тыс. градостроительных планов земельных участков подготовлено в Подмосковье в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 2,5 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) подготовлено в Подмосковье в январе-марте 2018 г., сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области со ссылкой на ее начальника Владислава Гордиенко.
«За I квартал 2018 г. для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 2,5 тыс. ГПЗУ, что в два раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г.», — приводятся в сообщении слова В. Гордиенко.
Также он отметил, что из числа выданных с начала этого года ГПЗУ — больше половины для объектов нежилого назначения, которые обеспечат в перспективе создание более 70 тыс. новых рабочих мест.
«В целях оптимизации в 2017 г. государственные услуги в градостроительной сфере были переведены в электронный вид, что позволило повысить контроль за сроками и качеством их исполнения. Собственники или арендаторы земельных участков, планирующие капстроительство или реконструкцию объектов, до начала проектирования должны получить градостроительный план, который содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка», — напомнили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что автоматизировать процесс выпуска ГПЗУ в электронном виде позволила инновационная Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области), содержащая сведения о планировочных ограничениях в координатных описаниях. Система была введена в эксплуатацию Главархитектурой в 2017 г. Кроме того, при получении ГПЗУ заявителю предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.
«Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за I квартал 2018 г. стали: Солнечногорский район — 191, городской округ Домодедово — 171, Щелковский район — 158», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
За выступления рэперов Feduk и Мот на выпускном в Парке Горького проголосовали в «Активном гражданине» Обзор московских событий в СМИ за 9 апреля Более 50 суперкаров примут участие в гонке на Дмитровском автополигоне 2 и 3 июня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул177
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй76
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия162
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина37
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»86
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение