Около 2,5 тыс. градостроительных планов земельных участков подготовлено в Подмосковье в январе-марте

Около 2,5 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) подготовлено в Подмосковье в январе-марте 2018 г., сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области со ссылкой на ее начальника Владислава Гордиенко.

«За I квартал 2018 г. для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 2,5 тыс. ГПЗУ, что в два раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г.», — приводятся в сообщении слова В. Гордиенко.

Также он отметил, что из числа выданных с начала этого года ГПЗУ — больше половины для объектов нежилого назначения, которые обеспечат в перспективе создание более 70 тыс. новых рабочих мест.

«В целях оптимизации в 2017 г. государственные услуги в градостроительной сфере были переведены в электронный вид, что позволило повысить контроль за сроками и качеством их исполнения. Собственники или арендаторы земельных участков, планирующие капстроительство или реконструкцию объектов, до начала проектирования должны получить градостроительный план, который содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка», — напомнили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что автоматизировать процесс выпуска ГПЗУ в электронном виде позволила инновационная Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области), содержащая сведения о планировочных ограничениях в координатных описаниях. Система была введена в эксплуатацию Главархитектурой в 2017 г. Кроме того, при получении ГПЗУ заявителю предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.