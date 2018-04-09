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Ближайший отчет участкового пройдёт 9 апреля во дворе на Цандера
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Ближайший отчет участкового пройдёт 9 апреля во дворе на Цандера 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Участковые уполномоченные полиции представят жителям Останкина отчеты о своей работе. Открытые встречи представителей правопорядка и жильцов обслуживаемого участка стартовали на минувшей неделе. Ближайший отчет состоится в понедельник, 9 апреля, в 19.30 по адресу Цандера, д. 7.
— Участковые рассказывают жителям об оперативно обстановке на участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, а также отвечают на вопросы, — пояснили в пресс-службе УВД по СВАО.
Еще два отчета будут представлены во вторник, 10 апреля. Встречи пройдут в 19.00 во дворе дома 99 на проспекте Мира, а в 19.30 — на проспекте Мира, д. 97. (иб)
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