Ближайший отчет участкового пройдёт 9 апреля во дворе на Цандера

Участковые уполномоченные полиции представят жителям Останкина отчеты о своей работе. Открытые встречи представителей правопорядка и жильцов обслуживаемого участка стартовали на минувшей неделе. Ближайший отчет состоится в понедельник, 9 апреля, в 19.30 по адресу Цандера, д. 7.

— Участковые рассказывают жителям об оперативно обстановке на участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, а также отвечают на вопросы, — пояснили в пресс-службе УВД по СВАО.

Еще два отчета будут представлены во вторник, 10 апреля. Встречи пройдут в 19.00 во дворе дома 99 на проспекте Мира, а в 19.30 — на проспекте Мира, д. 97. (иб)