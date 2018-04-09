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Пасхальный Волгоград: 25 лучших кадров большого праздника
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Пасхальный Волгоград: 25 лучших кадров большого праздника 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы, отмечающие праздник Светлой Пасхи, разделились на два лагеря: многие выстояли ночную службу в храме и пришли за освящением куличей. Другие по традиции поехали на городские кладбища.
После ночного богослужения рядом с храмами выставили длинные столы — для целых корзин с куличами всех форм и размеров. Освятив традиционные угощения, постящиеся горожане торопились за праздничные столы.
Дождавшись сухой погоды, волгоградцы несли на кладбище не только угощения, но и грабли с лопатами. В нашем фоторепортаже мы собрали 25 самых ярких фотографий большого праздника.
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