Пасхальный Волгоград: 25 лучших кадров большого праздника

Волгоградцы, отмечающие праздник Светлой Пасхи, разделились на два лагеря: многие выстояли ночную службу в храме и пришли за освящением куличей. Другие по традиции поехали на городские кладбища.

После ночного богослужения рядом с храмами выставили длинные столы — для целых корзин с куличами всех форм и размеров. Освятив традиционные угощения, постящиеся горожане торопились за праздничные столы.

Дождавшись сухой погоды, волгоградцы несли на кладбище не только угощения, но и грабли с лопатами. В нашем фоторепортаже мы собрали 25 самых ярких фотографий большого праздника.