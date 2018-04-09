В Подмосковье усилена рыбохрана на период нереста 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В период весеннего нереста на подмосковных водоемах усилена охрана рыбных ресурсов, говорится в сообщении Минэкологии региона.
right"В рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области Минэкологии рекомендовало главам муниципальных образований Подмосковья усилить охрану рыбных запасов в период весеннего нереста", — сообщается в пресс-релизе.
В сообщении со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана уточняется, что в период нереста с 22 марта по 1 июня текущего года ограничивается рыболовство в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС. На прочих рыбохозяйственных водоемах ограничения будут действовать с 1 апреля по 10 июня. «В этот период лов разрешен только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина», — добавляется в сообщении.
Обо всех случаях браконьерства и нарушения охранного режима можно сообщить на «горячую линию» Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.