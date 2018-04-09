Быть или не быть: жители Ижевска могут принять участие в создании сквера около мэрии

Ижевск. Удмуртия . Жители Ижевска могут принять участие в создании сквера, который появится летом 2018 года за зданием городской администрации. Разработчики — компания «Острова» — в рамках договора аренды на земельный участок благоустроят территорию без привлечения бюджетных средств, однако при помощи жителей столицы Удмуртии проект может превратиться в самое качественное и живое городское общественное пространство.

О появлении сквера ранее заявил глава Ижевска Юрий Тюрин . В своем сообщении, размещенном в соцсети «Вконтакте», градоначальник написал, что проект станет хорошим дополнением к федеральной программе «Комфортная среда».

«Судя по проекту, это будет открытое пространство для свободного общения, реализации творческих планов для ижевчан разного возраста и интересов. Сквер будет готов уже в этом году», — написал Тюрин.

Проект действительно начнут реализовывать уже летом. Его разработкой с осени 2017 года занималось сообщество «Люди делают место».

«Это сообщество инициативных горожан, которые объединились вокруг идеи. Мы хотим сделать самое качественное и самое живое городское общественное пространство в городе», — рассказала на презентации сквера координатор Ассоциации развития города Ижевска Елена Колчина.

По ее словам, на данный момент в городе мало благоустроенных зеленых пространств, причем реализуемые проекты зачастую не обсуждаются с жителями, бизнесом и властью.

«Мы решили предложить свое видение на данную проблему и изменить сложившуюся ситуацию на конкретной территории в нашем городе: создать прецедент городского масштаба, который станет прецедентом федерального масштаба», — рассказала Елена Колчина.

За время работы группой активистов было собрано более 70 фокус-групп, проведено более 50 встреч с горожанами на различных площадках.

«Более 600 горожан вовлечены в деятельность уже сейчас. Когда мы занимались социологическим исследованием по поводу этой территории, было собрано более 30 сценариев, которые люди хотели бы реализовать на данных территориях», — отметила Колчина.

Местность, которая до этого была заброшена на протяжении 35 лет, после благоустройства будет ориентирована на семьи с детьми, пенсионеров, подростков, детские компании, работников рядом расположенных учреждений.

На данный момент проектировщики уверены в появлении базового благоустройства. Здесь будет выполнено озеленение, мощение, освещение, установят лавки и урны. Все остальные задумки можно реализовать при помощи неравнодушных граждан. Речь идет о входной арке, площадках для детей различного возраста, сцене, коворкинге, информационных стендах и пр. Отметим, что проект предусматривает постоянное развитие территории.

Концепция проекта заключается в открытости и внимании на события и людей. Архитектура направлена на проницаемость, незаметность архитектуры и многофункциональность.

«Вся эта прекрасная работа сейчас находится в том моменте, что это может случиться, а может не случиться. К тому времени, когда открытый сад по-настоящему станет открытым — 18 августа — необходимо, чтобы все эти объекты появились, а это значит, что до начала июля у нас должны быть все средства, чтобы реализовать этот объекты», — рассказала Елена Колчина.

По словам проектировщиков, на реализацию всей задумки необходимо около 8,2 млн рублей. Сцена обойдется в 2,2 млн, детская площадка в 3 млн, коворкинг-беседка в 1 млн, входная группа в 250 тыс., озеленение в 1 млн, архитектурный фестиваль в 500 тыс. рублей. Цены ориентировочные.

Отметим, что организаторы проекта хотят сделать сквер местом проведения большого количества различных архитектурных, гастрономических, творческих фестивалей и ярмарок.

«Мы хотим, чтобы туда люди приходили и имели возможность чем-то заняться, кроме прогулок. Мы решили спросить у горожан, что они хотят делать на этой территории. Вся местность вокруг администрации может дать гораздо больше интересных сценариев для развития. Поэтому мы решили, что мы в конце нашей работы передадим администрации набор предложений по всей территории администрации», — отметил генеральный директор группы компаний «Острова» Дмитрий Данилов

Подробную информацию о реализации проекта можно узнать в официальной группе «Вконтакте» и на сайте людиделаютместо.рф.