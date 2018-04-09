Танцующий фонтан образовался в центре Саратова

В частном секторе в Волжском районе Саратова забил «фонтан». Вода прорвалась из‐под земли с таким напором, что высота фонтана достигает нескольких этажей. О коммунальной аварии сообщили очевидцы. Фото и видео аварии на улице Малая Затонская появились в группе «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Новый танцующий фонтан, обошлись без прилюдного открытия», — шутят пользователи. «Еще не отключили? Хочу машину помыть…» — пишет другой комментатор.

На место происшествия уже прибыли коммунальщики, пишут пользователи соцсети. По словам жильцов близлежащих домов, напор воды уже стал меньше. На месте аварии работает ремонтная бригада.

Жители Ростова‐на‐Дону опубликовали в Сети фото, как местные коммунальщики приклеили потрескавшуюся декоративную плитку скотчем. Такой ремонт был произведен в самом центре города, на площади Советов, которая была отремонтирована два года назад. Тогда были построены стенки, облицованные гранитом, а участок был обнесен новым кованым забором.