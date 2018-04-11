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Рубль пикирует третий день подряд
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Рубль пикирует третий день подряд 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИАМО
Вслед за «черным понедельником» и «черным вторником» в Россию пришла «черная среда». Рубль третий день показывает значительное падение на открытии торгов. Российская валюта вновь обновила многомесячные минимумы, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 мск впервые с декабря 2016 года превысил отметку в 64 рубля, курс евро пробил вверх уровень в 80 рублей впервые с марта 2016 года, передает РИА Новости. В 10:05 мск доллар порос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля, курс евро — на 1,88 рубля, до 79,73 рубля. Стоимость нефти с утра снижается на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.
Эксперты связывают ослабление рубля с введенными на прошлой неделе санкциями Минфина США. Американские власти 6 апреля объявили о введении ограничений в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. При этом в перечне сразу несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
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