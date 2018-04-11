Евро по 80 и ажиотаж в обменниках

Рубль утром 11 апреля продолжил резкое падение. Евро уже протестировал так называемый круглый уровень 80 рублей, а доллар попытался дотянуться до 65.

10-го числа доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года. Стоимость нефти с утра снижалась на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.

В обменниках уже ажиотаж, и валюта быстро заканчивается. Но где-то, как показал опрос Business FM , еще можно купить доллар по 79,7, а вот с долларом дешевле 64,5 — уже сложнее.

— Хотели купить доллары-евро?

— Да.

— А на какую сумму?

— Где-то тысячи 2-3.

— Продаем сейчас по 66 — доллары, и по 81 — евро.

— А сумма такая будет?

— Да, будет.

— А вообще не изменится курс со временем?

— Не знаю, он меняется в течении часа, даже в течение 15 минут меняется.

*** — Операционная касса, здравствуйте.

— Добрый день. Можно ли купить доллары-евро и по какому курсу?

— Какая сумма вас интересует?

— Где-то тысяча.

— Тысяча? Ну, доллар сейчас стоит 64,90, а евро у нас — 79,90.

— Скажите, а сколько вообще всего есть, если не тысяча, а две, пять?

— У нас очень мало валюты.

— Есть возможность, что пока я доеду, уже поменяется?

— Однозначно. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим. Валюты очень мало.

*** — Я попал в обмен валюты?

— Да.

— Скажите, можно ли у вас купить доллары-евро, и сколько это стоит?

— А сумма какая вас интересует?

— Ну, хотелось бы 10 тысяч — либо долларов, либо евро.

— Нет, в долларах, к сожалению, нет такой суммы, а евро у нас — 9 500. Курс — 80 ровно.

— А доллары, какой курс?

— 65.

— Большой ажиотаж?

— Да.

— А курс меняется часто у вас?

— Да, доллар растет и поэтому все меняется. И доллар, и евро.

— То есть за час, если я поеду, если что-то поменяется на рынках, то может другая быть?

— Вы тогда звоните, оставляйте заказ. В течение часа у вас ничего не поменяется.