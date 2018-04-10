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В Ярославле состоится велопробег против московского мусора
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В Ярославле состоится велопробег против московского мусора 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Об этом сообщил активист Александр Ремизов на своей странице в социальных сетях. По его словам, акция должна привлечь внимание местных жителей к актуальной проблеме.
Мероприятие запланировано на субботу, 14 апреля. Старт забега — в 12 часов. Велосипедисты проедут от парка Победы в Дзержинском районе до полигона Скоково.
Напомним, что на прошлой неделе депутат Ярославской области думы от фракции КПРФ Александр Воробьев выложил в социальные сети фотографии грузовиков с московскими номерами, стоящие у полигона. После политик собрал пикет на Советской площади. В правительстве региона заявили, что машины перевозят ярославский мусор. Похоже, что скоро мы окажемся на месте жителей Волоколамска.
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 Ещё 2 источника 
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