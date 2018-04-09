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Введены единые правила конкурсов на должности чиновников
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Введены единые правила конкурсов на должности чиновников 

Legal.Report 1 час назад
Правительство РФ своим постановлением утвердило единые правила проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый резерв государственных органов.
Устанавливается, в частности, что объявление о проведении конкурса должно размещаться на официальных сайтах госоргана и в «Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ». Соискатели будут отвечать на 40-60 вопросов теста, касающихся как их умений в вопросах профессиональной служебной деятельности, так и знания русского языка, законодательства РФ о госслужбе и умения пользоваться компьютером. Причем часть теста будет выкладываться в интернет заранее, чтобы потенциальные госслужащие могли «потренироваться». Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил не менее, чем на 70% заданных вопросов.
Также для оценки профессионального уровня кандидатов с ними должно проводиться индивидуальное собеседование, может проводиться анкетирование, групповая дискуссия. Комиссия вправе дать кандидатам задание написать реферат или другую письменную работу (к примеру, ответ на обращение гражданина или проект нормативного акта).
В конкурсную комиссию обязательно должны входить специалисты в сфере деятельности госоргана, а также специалисты кадровых служб. В качестве независимых экспертов могут быть привлечены представители научных, образовательных и других организаций. Настоятельно рекомендуется ежегодно обновлять состав комиссии.
Кандидаты, которые набрали не менее 50% от максимального балла по итогам всех этапов конкурса могут рекомендоваться к зачислению в кадровый резерв.
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