Ещё
Конфликт между пьяным жителем Уфы и охранником магазина вылился в массовую драку. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт между пьяным жителем Уфы и охранником магазина вылился в массовую драку. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Около уфимского магазина «Абрикос» подрались мужчина с охранником. Позднее посетитель позвал друзей, которые помогли ему расправиться с сотрудником безопасности. Ролик с места драки публикует «360».
Сообщается, что пьяный мужчина ударил охранника магазина на улице Революционной в Советском районе Уфы, после чего между ними началась драка. После этого посетитель позвал друзей, которые тоже поучаствовали в конфликте.
На кадрах видно, как группа мужчин стоит напротив входа в магазин. В какой-то момент начинается драка. Можно заметить, что одного мужчину повалили на землю и начали бить ногами. Некоторые удары намеренно приходились в голову лежачего. В кадре также можно увидеть девушку, которая пытается остановить драку. Однако ей это сделать не удалось.
В пресс-службе республиканского МВД подтвердили информацию о драке.
Сообщение о конфликте между охранником и нетрезвым покупателем. В конфликте приняли участие несколько посторонних, в настоящее время устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
— пресс-служба МВД.
6 апреля на камеру попала массовая драка в Москве. ЧП произошло во дворе жилого дома по адресу: Путевой проезд. дом № 38. Некоторых участников конфликта привлекли к административной ответственности, однако найти всех мужчин не удалось.
360tv.ru: последние новости
Генпрокурор РФ пообещал обнародовать переписку Терезы Мэй Генпрокуратура сообщила, кому могла быть выгодна смерть Березовского Глава Совета народных депутатов Кузбасса сложил полномочия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул177
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй76
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия162
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина37
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»86
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение