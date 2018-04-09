Конфликт между пьяным жителем Уфы и охранником магазина вылился в массовую драку. Видео

Около уфимского магазина «Абрикос» подрались мужчина с охранником. Позднее посетитель позвал друзей, которые помогли ему расправиться с сотрудником безопасности. Ролик с места драки публикует «360».

Сообщается, что пьяный мужчина ударил охранника магазина на улице Революционной в Советском районе Уфы , после чего между ними началась драка. После этого посетитель позвал друзей, которые тоже поучаствовали в конфликте.

На кадрах видно, как группа мужчин стоит напротив входа в магазин. В какой-то момент начинается драка. Можно заметить, что одного мужчину повалили на землю и начали бить ногами. Некоторые удары намеренно приходились в голову лежачего. В кадре также можно увидеть девушку, которая пытается остановить драку. Однако ей это сделать не удалось.

В пресс-службе республиканского МВД подтвердили информацию о драке.

Сообщение о конфликте между охранником и нетрезвым покупателем. В конфликте приняли участие несколько посторонних, в настоящее время устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

— пресс-служба МВД.