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Калужских школьников заманивают в наркотическое рабство. АнтиСпайс борется со злом
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Калужских школьников заманивают в наркотическое рабство. АнтиСпайс борется со злом 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Новая волна рекламы смертельно опасных наркотиков, в том числе «спайсов» захлестнула Калугу. Дилеры нового поколения цинично целятся в школьников и студентов: фасады домов около колледжей, институтов и школ превращаются в доски объявлений. ул. Поле Свободы. Неподалеку: школа №14, 17, Калужский педагогический колледж Раньше преступные надписи были очевидными: слово «спайс», «соль» или mix, рядом — номер телефона. Теперь внимание детей привлекают «работой с доходом от 100 тысяч рублей». Рядом с такими вакансиями всегда есть ссылка или слово-тег, которое нужно ввести в мессенджер, чтобы неокрепшие умы основательно и бесповоротно попались в ловушку. ул. Декабристов. Неподалеку: общежитие дорожной технической школы, Калужская специальная общеобразовательная школа «Гармония», Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского и общежитие вуза ул. Болотникова. Неподалеку: Калужский техникум электронных приборов, школа-интернат № 5 им. Ф. А. Рау, школы № 22, 10 Мы пожаловались на происходящее в Государственную жилищную инспекцию Калужской области и показали псевдо-граффити, продающие смерть. От нашего обращения отбрыкнулись ответом из канцеляризмов. В нем значилось, что надписей — нет, нарушения норм содержания имущества не выявлено и вообще, специалист вместе с представителями управляющих организаций не нашел ничего страшного… И это — страшно! Но еще страшнее — за наших детей. Поэтому наш антиспайс-десант снова закупился баллончиками с краской и отправился на бой с дрянью. Побеждая раз за разом, мы с удовлетворением отмечали разноцветные заплатки на домах. Этот вандализм — прекрасен, потому что когда-то здесь были контакты драгдиллеров, а теперь — только разноцветные пластыри, которыми активные горожане, примкнувшие к движению «АнтиСпайс», лечат Калугу. Можно долго и напыщенно, нудно и агрессивно, но одинаково безрезультатно рассуждать в соцсетях о городских проблемах, а можно, подав пример знакомым, решить их всем вместе. Замечайте рекламу наркотиков в городе, берите с собой на прогулку баллончик с краской и уничтожайте ее, либо сообщайте нам адреса, где отметились преступники. Алина КОВАЛЕВА
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