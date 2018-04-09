Ещё
Собянин снял Яшина с поста председателя призывной комиссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин снял Яшина с поста председателя призывной комиссии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Столичный мэр отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии.
Илья Яшин написал в своём Facebook, что Сергей Собянин вывел его из состава призывной комиссии перед началом весеннего призыва в армию. «Решение это не только противозаконное, но и нелепое», — заявил политик, отметив, что председателем призывной комиссии может быть либо глава округа, либо его заместитель.
Председателем призывной комиссии назначили муниципального депутата Михаила Бирюкова, который сам удивился такому решению мэрии.
Илья Яшин рассказал, что в 2017 году призывной план в его округе выполнили на 100%. «С первого дня работы я объяснил комиссии, что не допущу никаких злоупотреблений в отношении призывников», — рассказал политик. Он намерен обжаловать решение Собянина.
Свой вывод из состава призывной комиссии Яшин связал с законопроектом, который 4 апреля в первом чтении приняла Госдума. Согласно этому документу, повестку в армию предлагается считать врученной, если её получил либо сам призывник, либо совершеннолетний член его семьи, либо его уполномоченный представитель.
ИД «Собеседник»: последние новости
США ввели санкции против Миллера, Дерипаски и экс-охранника Путина Чайка заявил, что РФ будет требовать от Британии украденные эмигрантами деньги Тулееву предложили стать председателем Совета народных депутатов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул172
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй76
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия163
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина36
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение