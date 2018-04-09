Собянин снял Яшина с поста председателя призывной комиссии

Столичный мэр отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии.

Илья Яшин написал в своём Facebook, что Сергей Собянин вывел его из состава призывной комиссии перед началом весеннего призыва в армию. «Решение это не только противозаконное, но и нелепое», — заявил политик, отметив, что председателем призывной комиссии может быть либо глава округа, либо его заместитель.

Председателем призывной комиссии назначили муниципального депутата Михаила Бирюкова , который сам удивился такому решению мэрии.

Илья Яшин рассказал, что в 2017 году призывной план в его округе выполнили на 100%. «С первого дня работы я объяснил комиссии, что не допущу никаких злоупотреблений в отношении призывников», — рассказал политик. Он намерен обжаловать решение Собянина.