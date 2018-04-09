Собянин снял Яшина с поста председателя призывной комиссии 

Столичный мэр отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии.
Илья Яшин написал в своём Facebook, что Сергей Собянин вывел его из состава призывной комиссии перед началом весеннего призыва в армию. «Решение это не только противозаконное, но и нелепое», — заявил политик, отметив, что председателем призывной комиссии может быть либо глава округа, либо его заместитель.
Председателем призывной комиссии назначили муниципального депутата Михаила Бирюкова, который сам удивился такому решению мэрии.
Илья Яшин рассказал, что в 2017 году призывной план в его округе выполнили на 100%. «С первого дня работы я объяснил комиссии, что не допущу никаких злоупотреблений в отношении призывников», — рассказал политик. Он намерен обжаловать решение Собянина.
Свой вывод из состава призывной комиссии Яшин связал с законопроектом, который 4 апреля в первом чтении приняла Госдума. Согласно этому документу, повестку в армию предлагается считать врученной, если её получил либо сам призывник, либо совершеннолетний член его семьи, либо его уполномоченный представитель.