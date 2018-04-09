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Собянин лишил Яшина одного из постов
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Собянин лишил Яшина одного из постов 

BFM.RU 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией. Об этом сам Илья Яшин рассказал в Facebook. Он записал соответствующее видеообращение.
В нем Яшин рассказал, что Сергей Собянин вывел его из состава призывной комиссии перед началом весеннего призыва в армию 2018 года. «Решение это не только противозаконное, но и нелепое», — заявил политик, отметив, что председателем призывной комиссии может быть либо глава округа, либо его заместитель. Но теперь ее возглавил муниципальный депутат Михаил Бирюков.
Илья Яшин рассказал, что в 2017 году призывной план в его округе выполнили на 100%. «С первого дня работы я объяснил комиссии, что не допущу никаких злоупотреблений в отношении призывников», — рассказал политик. Он намерен обжаловать решение Сергея Собянина. Яшин заметил, что решение мэра Москвы было принято вскоре после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает призывников являться в военкомат даже без получения повестки.
Район Красносельский — один из тех, в которых осенью 2017 года большинство получили оппозиционные депутаты, напоминает «Медуза». Ранее Яшин неоднократно критиковал политику Собянина и подчиненной ему управы.
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