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Почему Собянин отстранил Яшина от должности главы призывной комиссии?
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Почему Собянин отстранил Яшина от должности главы призывной комиссии? 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: BFM.RU
Мэр Москвы Сергей Собянин своим приказом отстранил Илью Яшина с поста председателя муниципальной призывной комиссии. Яшин возглавляет Красносельский муниципальный округ Москвы. По федеральному законодательству глава округа автоматически становится и председателем призывной комиссии.
Видео о том, как на приказ мэра о лишении полномочий отреагировал сам оппозиционер, выложено в YouTube. Вот что сказал Яшин:
«Победив на выборах и возглавив муниципальный округ, я по должности стал еще и председателем призывной комиссии. К самой призывной системе я отношусь скептически, выступаю за профессиональную армию. Однако закон возложил на меня обязанности председателя призывной комиссии и я эти обязанности честно выполнял. Призывной план в прошлом году мы выполнили на 100%. И вот теперь Сергей Собянин своим решением лишил меня полномочий председателя призывной комиссии. решение это не только нелепое, но еще и откровенно противозаконное, ведь в законе черным по белому написано, что комиссию по должности возглавляет руководитель муниципалитета. И мэр Москвы не имеет полномочий менять нормы федерального законодательства или подстраивать их под свои желания. Председателем комиссии теперь назначен, к его собственному удивлению, один из наших депутатов — Михаил Бирюков. Он юрист, профессиональный адвокат и сам прекрасно понимает противозаконность сложившейся ситуации».
Новый глава призывной комиссии Красносельского муниципального округа тоже не согласен с решением мэра Собянина. Вот что в том же видеоролике заявил депутат Михаил Бирюков:
«Я с удивлением узнал из распоряжения, подписанного мэром Сергеем Семеновичем Собяниным, что я являюсь главой призывной комиссии Красносельского муниципального округа. По закону главой призывной комиссии является глава муниципального округа или его заместитель. Я же простой, рядовой депутат. Со слов военного комиссара мне стало известно, что теперь заседание призывной комиссии транслируется в мэрию Москвы и военный комиссариат. Я понимаю, что чиновникам не всегда приятно видеть по телевизору Яшина, а иногда стоит поступиться удовольствием ради соблюдения закона».
Приказ мэра, напомнил Илья Яшин, вышел одновременно с началом весеннего призыва и вскоре после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает призывников являться в военкомат даже без получения повестки.
Оппозиционер обещал обжаловать решение Собянина. Ни мэрия Москвы, ни Минобороны на запрос Business FM на момент публикации материала не ответили.
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