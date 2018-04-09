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Генпрокуратура раскрыла сценарий раскрутки дел Скрипаля, Березовского и Литвиненко
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Генпрокуратура раскрыла сценарий раскрутки дел Скрипаля, Березовского и Литвиненко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию — за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций, заявил замгенпрокурора России Саак Карапетян.
По его словам, нынешний сценарий антироссийской кампании уже использовался для «бездоказательных обвинений в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», передает РИА «Новости».
Карапетян отметил, что во всех этих случаях субъектами провокаций становились преследовавшиеся в России за тяжкие преступления лица, которые к тому же выступали с заявлениями против российских властей. По его словам, таким образом искусственно «создавался ложный мотив для их физического устранения».
Накануне генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.
Карапетян добавил, что Британия отклонила наибольшее число запросов из России о выдаче преступников в бытность главой МВД Терезы Мэй. Он также пообещал, что Россия обнародует переписку Мэй в то время, когда она занимала пост министра внутренних дел Британии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее также говорил, что смерти в Великобритании Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются звеньями одной цепи.
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