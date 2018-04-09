Генпрокуратура раскрыла сценарий раскрутки дел Скрипаля, Березовского и Литвиненко

По его словам, нынешний сценарий антироссийской кампании уже использовался для «бездоказательных обвинений в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», передает РИА «Новости»

Карапетян отметил, что во всех этих случаях субъектами провокаций становились преследовавшиеся в России за тяжкие преступления лица, которые к тому же выступали с заявлениями против российских властей. По его словам, таким образом искусственно «создавался ложный мотив для их физического устранения».

Накануне генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.