Французский депутат назвала закон о фейковых новостях «хождением по гребню» 

ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Обсуждаемый во Франции закон по борьбе с фейковыми новостями должен помочь избежать деформации общественного мнения, считает заместитель председателя комитета по международным делам в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, депутат от партии президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика» Мирей Клапо.
О разработке закона Макрон заявил в начале января в ходе новогодней встречи с журналистами в Елисейском дворце. В начале марта о намерении Франции принять такой закон заявила и министр культуры страны Франсуаза Ниссен.
"Этот закон — хождение по гребню: с одной стороны опасность, с другой — опасность, и нужно пройти между. Его цель заключается в том, чтобы избежать деформации общественного мнения под грузом «фейк-ньюз», в которые верят люди", — сказала Клапо в интервью РИА Новости.
Она отметила, что «в то же время необходимо оставить журналистам и СМИ их свободу».
"Речь не идет о выработке «единственной правды»: это поставило бы под угрозой свободу журналистов. …Необходимо, чтобы существовал плюрализм мнений. Мы знаем, что некоторые факты могут подаваться тем или иным образом — это остается в рамках свободы СМИ. Но нельзя обманывать людей…, нельзя допустить распространения «фейк-ньюз», — подчеркнула собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, кто будет решать, является та или иная новость фейковой, Клапо сказала, что «это деликатный момент» и она пока не знает, как будет работать этот механизм.
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