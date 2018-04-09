Французский депутат назвала закон о фейковых новостях «хождением по гребню»

О разработке закона Макрон заявил в начале января в ходе новогодней встречи с журналистами в Елисейском дворце. В начале марта о намерении Франции принять такой закон заявила и министр культуры страны Франсуаза Ниссен

"Этот закон — хождение по гребню: с одной стороны опасность, с другой — опасность, и нужно пройти между. Его цель заключается в том, чтобы избежать деформации общественного мнения под грузом «фейк-ньюз», в которые верят люди", — сказала Клапо в интервью РИА Новости.

Она отметила, что «в то же время необходимо оставить журналистам и СМИ их свободу».

"Речь не идет о выработке «единственной правды»: это поставило бы под угрозой свободу журналистов. …Необходимо, чтобы существовал плюрализм мнений. Мы знаем, что некоторые факты могут подаваться тем или иным образом — это остается в рамках свободы СМИ. Но нельзя обманывать людей…, нельзя допустить распространения «фейк-ньюз», — подчеркнула собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, кто будет решать, является та или иная новость фейковой, Клапо сказала, что «это деликатный момент» и она пока не знает, как будет работать этот механизм.

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