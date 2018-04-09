Огромный орлан пролетел над Новосибирском

Обитают орланы около водоемов, богатых как рыбой, так и дичью. Их гнезда хорошо заметны, благодаря большим размерам и расположению на высоких деревьях. «Полностью белым хвост у них становится лишь в пятилетнем возрасте, — продолжает орнитолог, — поэтому не совсем взрослый орлан похож на беркута или могильника. Беркут и орлан — птицы очень большие, размах крыльев и у того, и у другого достигает двух с половиной метров при весе до семи килограммов».

Осенью орланы ловят подранков уток и лысух. Почти полгода с конца октября по начало апреля орланы проводят в странствиях к местам зимовки и обратно. Строение тела, неманевренный полет, повадки при поиске корма, — все рассчитано лишь на схватывание с поверхности воды крупной добычи.

Из причин, которые объясняют низкую численность орланов в Сибири, Алексей Яновский называет две основные. Это гибель птиц от ударов током на ЛЭП и от выстрелов охотников.

«Однажды в Здвинском районе, проезжая по насыпной дороге, недалеко от летней фермы я увидел огромную погибшую птицу, которая застряла между столбом и штангой разъединителя ЛЭП, — рассказывает Алексей Павлович. — Оказалось, что это — молодой орлан. По-видимому, он присел отдохнуть на площадку разъединителя, замкнул собой контакты и был убит разрядом тока. Увы, удар током на поворотных столбах и разъединителях ЛЭП уже несколько десятилетий остается одной из основных причин гибели орлов, орланов и других больших птиц».