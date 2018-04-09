Пасхальный фейк. Кому выгодно вбрасывать чушь в медиапространство Ямала

Ямал накрыла очередная порция фейковых новостей. Особо рьяные проявили кощунство, выложив в социальные сети в светлый праздник Пасхи информацию, которая должна была, видимо, опорочить священнослужителей.

В сопровождающей видеоролик информации указывается, что священник поселка Уренгой якобы отказался освящать прихожанке воду из-за того, что она мутная. Как выяснилось, реальность оказалась несколько иной. Как пояснил корреспонденту ИА «Север-Пресс» помощник Владыки, пресс-секретарь Салехардской епархии Сергей Кузнецов , в епархии внимательно посмотрели ролик и не увидели оснований не только для наказания, но даже для звонка священнику.

«Не вижу смысла звонить, нет для этого веских канонических причин. Видно, что он тактично рассказывает о том, что вода освящается в установленное время, в определенных сосудах, откуда верующие могут потом набирать воду. Другое дело, хочет человек принять объяснение или преследует непонятный умысел, снимает исподтишка, выкладывает в соцсети. К сожалению, у нас многие сегодня хотят быть экспертами во всех областях. Совершать молитвословие по просьбе верующих можно над иконой или крестиком, и в этом никогда ни один священник не откажет. Исключением является праздник Богоявления, когда вода и в кране, и в реке обладает особенными, целительными свойствами», — прокомментировал он.

Еще одним основанием фейка является якобы неудовлетворительное качество воды. Однако как выяснилось, последний раз жители жаловались на качество холодной воды в 2016 году. В поселке Уренгой в 2014 году началась установка станции водоподготовки, которая была запущена в 2015 году. Производственный контроль качества холодного водоснабжения производится ежемесячно. Согласно последнему протоколу лабораторных исследований, проведенных Ямалкоммунэнерго 22 марта 2018 года, отклонений от необходимых стандартов не зафиксировано.

«Я специально запросил протоколы исследований. Они сейчас лежат передо мной на столе: никаких отклонений в качестве холодного водоснабжения нет, жалоб от жителей не поступало с 2016 года. Лабораторные исследования проводятся ежемесячно, более того, в 2017 году качество воды проверял Роспотребнадзор , никаких нарушений не выявлено», — прокомментировал глава поселка Уренгой Олег Якимов.

Он также пояснил, что взбудораженные жители попытались выяснить, кто снял этот ролик и выложил в сеть. Как оказалось, женщина на нем жительницей поселка не является.