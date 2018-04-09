ЛДПР передала мандат Никиты Сорокина дзержинскому депутату Владиславу Сивому

По его словам, передача мандата еще должна быть утверждена решением избирательной комиссии Нижегородской области, заседание которой, как ожидается, пройдет в четверг.

Владислав Сивый был избран в городскую думу Дзержинска по одномандатному избирательному округу № 24, в связи с чем в случае передачи Сивому мандата в заксобрании на нем пройдут довыборы.

По данным облизбиркома и сайта городской думы Дзержинска, Владислав Сивый родился 19 октября 1975 года, является президентом ООО «Строймонтаж-Проект». В 2016 году был выдвинут в законодательное собрание Нижегородской области по областному списку ЛДПР, в котором возглавил региональную группу № 18.

Напомним, что 29 марта заксобрание Нижегородской области прекратило депутатские полномочия Олега и Никиты Сорокиных на основании их личных заявлений. Никита Сорокин избирался по партийному списку ЛДПР, его отец Олег Сорокин ( «Единая Россия» , членство в партии приостановлено в связи с уголовным делом) — по одномандатному округу № 6.

Фото: dumadzr.ru.