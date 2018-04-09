Клумбы на Автозаводе после зимы, как после бомбежки

— Декоративные клумбы в Нижнем Новгороде на площади Киселёва как после бомбежки. Ситуация почему-то повторяется год за годом. Я лично неоднократно видел как трактора счищали снег/лёд и задевали клумбы под ужасный скрежет ковша рушилась плитка. Но в администрации Автозаводского района говорят, что это вандалы, — сообщил NN.RU Олег.