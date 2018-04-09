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Клумбы на Автозаводе после зимы, как после бомбежки
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Клумбы на Автозаводе после зимы, как после бомбежки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Декоративные клумбы в Нижнем Новгороде на площади Киселёва как после бомбежки. Ситуация почему-то повторяется год за годом. Я лично неоднократно видел как трактора счищали снег/лёд и задевали клумбы под ужасный скрежет ковша рушилась плитка. Но в администрации Автозаводского района говорят, что это вандалы, — сообщил NN.RU Олег.
На площади имени И. И. Киселева, в сквере Славы и у памятника МиГ-17 по дороге в аэропорт будут оформлены цветники из луковичных растений. Кроме того, до 1 мая 2018 года запланирован ремонт декоративной плитки, цветников, лавочек, урн на главной площади района и покраска малых архитектурных форм в парке Славы. Силами «Группы ГАЗ» будет выполнен косметический ремонт памятного знака «Танк-70» и монумента «Вечный огонь». В преддверии праздника центральные улицы и дворцовая площадь будут украшены флагами.
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