Клумбы на Автозаводе после зимы, как после бомбежки 

— Декоративные клумбы в Нижнем Новгороде на площади Киселёва как после бомбежки. Ситуация почему-то повторяется год за годом. Я лично неоднократно видел как трактора счищали снег/лёд и задевали клумбы под ужасный скрежет ковша рушилась плитка. Но в администрации Автозаводского района говорят, что это вандалы, — сообщил NN.RU Олег.
На площади имени И. И. Киселева, в сквере Славы и у памятника МиГ-17 по дороге в аэропорт будут оформлены цветники из луковичных растений. Кроме того, до 1 мая 2018 года запланирован ремонт декоративной плитки, цветников, лавочек, урн на главной площади района и покраска малых архитектурных форм в парке Славы. Силами «Группы ГАЗ» будет выполнен косметический ремонт памятного знака «Танк-70» и монумента «Вечный огонь». В преддверии праздника центральные улицы и дворцовая площадь будут украшены флагами.