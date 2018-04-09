Оазис в степи. Как в алтайском селе создали школьный дендрарий

Более 20 лет назад на ст. Арбузовка Павловского района Алтайского края заложили школьный дендрарий. Спустя годы он стал настоящим оазисом в степной зоне: местные жители приходят сюда полюбоваться красивыми редкими растениями, собрать грибы, ягоды, липовый цвет.

В 2018 году дендрарий предложили включить в «ТОП уникальных объектов Алтайского края». Проект регионального отделения Русского географического общества знакомит жителей края с малоизвестными уголками малой родины.

О создании дендрария АиФ-Алтай рассказала его основательница Людмила Голубева, учитель биологии Арбузовской школы, заслуженный учитель России

Голая степь

«Я приехала работать в новую школу на ст. Арбузовка в 1990 году, — рассказывает Людмила Голубева. — Село наше находится в поле, возле железнодорожной станции. Голая степь, ни одного дерева вокруг. Почти сразу решили посадить возле школы деревья. Не только для красоты. Как учителю биологии, мне было важно, чтобы дети знали многообразие растительного мира».

На первом этапе энтузиастам помогли Алтайский краевой детский экологический центр и Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Специалисты сделали планировку участка и подарили саженцы.

Со временем у школы появились огромный цветник и теплицы. Многие растения начали плодоносить, местные жители собирают здесь боярышник, клубнику, липовый цвет и даже грибы.

«Наш дендрарий — настоящее украшение села. Особенно красив он осенью, когда листья окрашиваются в разные цвета», — говорит Людмила Голубева.

Клуб знатоков

Остролистный клен, вяз мелколистный, клен Гиннала, орех Маньчжурский, бархат амурский, боярышник Арнольда, драконово дерево, туя западная — каких только деревьев не встретишь на станции Арбузовка. Коллекцию растений пополняют и сами местные жители: не так давно женщина, которая работает проводником, привезла из тундры карельскую березу.

Село находится на сухом водоразделе, между реками Касмала и Барнаулка. В окрестностях нет никаких водоемов, кроме весенних временных водотоков, поэтому все, что выращивается в дендрарии, требует дополнительного полива. Более 20 лет школьники во время летней практики ухаживают за растениями.

Такая работа помогает им в учебе. Дети из Арбузовки разбираются в видовом разнообразии растений не хуже специалистов. Многие из них участвуют в олимпиадах краевого уровня и часто входят в число победителей. Некоторые связывают свою дальнейшую жизнь с биологией и географией.

Каждый год выпускники закладывают в селе новую аллею, это уже стало доброй традицией. Есть в Арбузовке и аллея ветеранов, которую в 2000 году заложили участники Великой Отечественной войны. Сегодня их уже нет в живых, но каждый школьник помнит тех, кто высадил в селе 10 молодых елей.

Ухаживать за всем этим «зеленым хозяйством» Людмиле Голубевой помогает супруг Виктор Глухов, который также возглавляет школьное лесничество «Лесное братство».

«Мне уже 57, супругу 60 лет, — говорит собеседница. — Мы бы уже хотели передать свое детище кому-нибудь, да пока нет преемника. Очень переживаем за дендрарий, много сил сюда вложено».

Подробное интервью с Людмилой Голубевой читайте в одном из ближайших номеров еженедельника АиФ-Алтай.

Справка

Проект регионального отделения Российского географического общества «ТОП уникальных объектов Алтайского края» стартовал 15 февраля. До 19 апреля любой желающий может предложить любимый объект для номинации в конкурсе. Затем на сайте проекта пройдет голосование, которое определит лучшие малоизвестные туристические места Алтайского края.