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Вынесен приговор обвиняемым по делу о подготовке взрыва в Троице‐Сергеевой Лавре
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Вынесен приговор обвиняемым по делу о подготовке взрыва в Троице‐Сергеевой Лавре 

360tv.ru 1 час назад
Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор двум гражданам Дагестана. Их подозревали в организации теракта в Троице‐Сергеевой Лавре. Батыра Юсупова и Раидина Исмаилова обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывного устройства. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
15 июня 2016 года в кафе в подмосковном городе Пушкино были обнаружены самодельные взрывные устройства, а также схемы и фотографии территории Троице-Сергеевой Лавры. Судя по найденным уликам, преступники собирались совершить теракт в трапезной Лавры, а также на самой территории монастыря.
Следствие выяснило, что Юсупов, Исмаилов и еще один неназванный человек в период с 4 мая по 15 мая создали самодельные взрывные устройства в квартире Исмаилова, а позже спрятали его в «Чайхане» в Пушкине. Взрывное устройство содержало в себе более 69 граммов тротила.
В момент обыска заведения вместе со взрывчаткой были также найдены билеты на электричку из Пушкина в Сергиев Посад. Каждого из обвиняемых приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.
Сергиев Посад занял первое место в рейтинге самых популярных у туристов‐паломников мест в России. Список составлен одним из российских сервисов бронирования жилья по результатам анализа бронирования отелей и домов за последний год. Всего в Московской области находится 1594 храма и монастыря. Паломнические маршруты на данный момент занимают 10 процентов основных видов туризма в Подмосковье.
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