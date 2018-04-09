Вынесен приговор обвиняемым по делу о подготовке взрыва в Троице‐Сергеевой Лавре

Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор двум гражданам Дагестана . Их подозревали в организации теракта в Троице‐Сергеевой Лавре. Батыра Юсупова и Раидина Исмаилова обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывного устройства. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

15 июня 2016 года в кафе в подмосковном городе Пушкино были обнаружены самодельные взрывные устройства, а также схемы и фотографии территории Троице-Сергеевой Лавры. Судя по найденным уликам, преступники собирались совершить теракт в трапезной Лавры, а также на самой территории монастыря.

Следствие выяснило, что Юсупов, Исмаилов и еще один неназванный человек в период с 4 мая по 15 мая создали самодельные взрывные устройства в квартире Исмаилова, а позже спрятали его в «Чайхане» в Пушкине . Взрывное устройство содержало в себе более 69 граммов тротила.

В момент обыска заведения вместе со взрывчаткой были также найдены билеты на электричку из Пушкина в Сергиев Посад. Каждого из обвиняемых приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.