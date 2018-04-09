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Елена Летучая полакомилась суши на японском рынке
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Елена Летучая полакомилась суши на японском рынке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная телеведущая Елена Летучая в последнее время довольно часто путешествует. Фотографии из разных стран она выкладывает в личном микроблоге, попутно рассказывая о своем времяпрепровождении. В этот раз знаменитость отправилась в Японию, где полакомилась суши на местном рынке. Однако такой выбор места вызвал недоумение у многих ее подписчиков.
Телеведущая и продюсер Елена Летучая только недавно вернулась в Россию из Испании и снова отправилась за границу. На этот раз она выбрала Токио, откуда несколько часов назад сделала серию публикаций на своей официальной странице в Инстаграме. В одной из них женщина рассказала, что, несмотря на длительный и изнурительный перелет, она решила посетить местный рынок и попробовать там суши. «Сил после 9-часового перелета не было, вид помятый, но сходить на рынок поесть суши — святое»
После этой публикации у многих поклонников Летучей появилось большое количество вопросов к своему кумиру. Часть из них поразилась выбором места для угощения традиционным японским блюдом, которое, по их мнению, не совсем безопасно в смысле чистоты. Другие же вспомнили, как ранее Елена говорила, что не употребляет морепродукты. «Суши — это действительно святое!» «От суши, можно глистов поймать!» «Говорила ж, что морепродукты не употребляешь!» «Там на рынке все стерильно?» «Суши на рынке?» «Перчаточки взяли для рынка?» «Сушистов проверила? Нет тараканов в Токийских ресторанах быстрого питания?» «Ревизорро» и на рынок суши есть?» Кстати, сама Летучая ответила комментаторам по поводу употребления ею морепродуктов. Она заявила, что не ест подобные блюда в России, а в Японии они не вызывают у женщины никаких опасений.
А несколько дней назад знаменитость впечатлила поклонников снимками с новой фотосессии, каждый из которых получил множество комплиментов.
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