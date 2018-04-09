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11 апреля эксперты обсудят, как изменить городскую среду
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11 апреля эксперты обсудят, как изменить городскую среду 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
В лектории Музея Москвы совместно с образовательной программой «Управление территориальным развитием» 11 апреля состоится открытое обсуждение, посвящённое насущным городским проблемам. Можно прийти всем желающим, чтобы послушать предложения экспертов в области градостроительства, архитектуры и урбанистики. Основным спикером станет Андрей Кармацкий — руководитель компании Urbica.
Специалист расскажет, как можно изменить среду для жизни при помощи городских данных. Что нужно, чтобы город стал удобнее для пешеходов? Как сделать удобнее систему городского велопроката? Каким должен быть транспорт? Лекция продолжится открытой дискуссией.
Когда: 11 апреля в 19:00.
Где: лекторий Музея Москвы (Зубовский бульвар 2, корпус 3).
Для бесплатного участия нужно зарегистрироваться. Портал Roomble.com — информационный партнёр.
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