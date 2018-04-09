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Британия могла обеспечить безопасность Литвиненко, заявили в Генпрокуратуре
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Британия могла обеспечить безопасность Литвиненко, заявили в Генпрокуратуре
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. БРИТАНИЯ ИМЕЛА ВОЗМОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННО ДОПРОСИТЬ ЛИТВИНЕНКО И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ, НО НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО — ГП
РФ
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