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В Пскове обсудили уплату земельного налога в садоводствах
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В Пскове обсудили уплату земельного налога в садоводствах 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Совещание в форме видеоконференцсвязи по вопросу мониторинга стоимости уплаты земельного налога в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) прошло по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В совещании под руководством начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николая Романова приняли участие специалисты профильных органов исполнительной власти региона, Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, представители Ассоциации садоводов Псковской области и комиссии по садоводам.
Участники рассмотрели вопросы завышенной кадастровой оценки земельных участков, снижения ставки земельного налога и мониторинга размера земельного налога с земель общего пользования в СНТ.
По итогам совещания Николай Романов дал поручение главам районов назначить лиц, ответственных за предоставление информации и координацию деятельности по вопросам садоводческих объединений. Кроме того, он поставил задачу проводить мониторинг уплаты земельного налога с земель общего пользования в СНТ и предоставлять информацию о состоянии, площади и инфраструктуре участков.
Напомним, для решения актуальных вопросов садоводческих товариществ в Псковской области создана рабочая группа под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова. В состав группы вошли представители садоводческих товариществ, руководители органов исполнительной власти региона и главы Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Островского районов.
На первом заседании участники обсудили наболевший вопрос — кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ Псковской области, в связи с чем выросли налоговые платежи.
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