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Включат сирены и громкоговорители: в Самаре протестируют системы оповещения населения
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Включат сирены и громкоговорители: в Самаре протестируют системы оповещения населения 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 11 апреля, в Самаре проверят работу систем централизованного оповещения. Об этом сообщили в администрации города.
Запуск и тестирование оборудования начнутся в 10:00.
— В это время на улицах Самары включат электросирены и громкоговорящие устройства. Системы, установленные на крышах жилых и административных зданий, протестируют в течение 5 минут, — рассказали в мэрии.
Проверка должна была пройти еще в конце марта, но ее пришлось перенести из-за визита делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» на стадион «Самара Арена».
Жителям напоминают, что при получении сигнала всем необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.
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