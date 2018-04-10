Включат сирены и громкоговорители: в Самаре протестируют системы оповещения населения

В среду, 11 апреля, в Самаре проверят работу систем централизованного оповещения. Об этом сообщили в администрации города.

Запуск и тестирование оборудования начнутся в 10:00.

— В это время на улицах Самары включат электросирены и громкоговорящие устройства. Системы, установленные на крышах жилых и административных зданий, протестируют в течение 5 минут, — рассказали в мэрии.

Проверка должна была пройти еще в конце марта, но ее пришлось перенести из-за визита делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» на стадион «Самара Арена».

Жителям напоминают, что при получении сигнала всем необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.