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Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели открытый урок в школе
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Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели открытый урок в школе 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В этом году урок был проведен в новом формате. В ходе открытого урока шестиклассникам объяснили, что такое природный газ, где его добывают и каким образом он появляется в домах. Занятие было наполнено интерактивными играми и заданиями для самостоятельного выполнения. Ребятам надо было собрать пазл с основными правилами безопасного пользования газом в быту. По итогам, каждый ребенок получил именную грамоту.
Отельное внимание было уделено информированию школьников об алгоритме действий при обнаружении запаха газа. Специалисты ООО «Газпром газораспределение Самара» рассказали школьникам, что в случае любых неисправностей нужно незамедлительно звать взрослых, а также звонить в аварийную газовую службу по телефону: 104.
Обучение навыкам подрастающего поколения является профилактикой чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту.
"Когда ребенок остается дома один и вынужден пользоваться газовыми приборами, он должен знать правила пользования газом. Газовики учат ребят правилам обращения с газом в быту с самого раннего возраста", — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
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