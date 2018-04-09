«ДимПласт» начала ламинировать полимерную ткань

Александр Юркевич, глава отдела продаж «Торгового Дома „ДимПласт“, сообщил, что новая линия способна выпускать 1,25 тысячи тонн продукции ежегодно, а годовой объем изготовленной на предприятии полимерной упаковки может достигнуть 24 тысяч километров полипропиленовой ткани.

»ДимПласт» является крупнейшим отечественным предприятием, выпускающим различные товары, изготовленные из пластика. В ассортимент товаров, производимых компанией, входят нити, трубы, тканые материалы, а также обширный перечень изделий, предназначенных для использования в быту. Ежегодно предприятие производит более 15,5 тысячи тонн продукции.