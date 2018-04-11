Сначала все говорили о новой холодной войне, но «дело Скрипаля» превращается в словесную войну, и не только между Лондоном и Москвой, но и в самой Великобритании, пишет «Либерасьон» (04.04). Так, Гэри Эйткенхед, директор лаборатории Портон Даун, подтвердил, что при отравлении Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», но им не удалось установить его происхождение. При этом две недели назад министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил журналистов, что тот же человек из Портон Дауна заявил ему, что нет никаких сомнений в принадлежности «Новичка» России. Этот эпизод может посеять сомнения в международном сообществе. Стоит отметить, что не все представители британской власти разделяют официальную позицию Великобритании по обвинению России в отравлении Скрипалей. Например, Джереми Корбин, лидер Лейбористов, второй партии по количеству мест в британском парламенте, с самого начала призывал не делать поспешных выводов об источнике вещества, использованного в отравлении Скрипаля.
Россия не смогла убедить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) подключить ее к расследованию дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и внесла этот вопрос на рассмотрение в Совет Безопасности ООН, пишет журнал «Пари Матч» (05.04). Ранее посол России в ОЗХО Александр Шульгин предложил провести совместное расследование с Великобританией. Но российское предложение, представленное совместно с Ираном и Китаем, было сразу квалифицировано британской делегацией как «извращенная попытка утечки» и отклонено во время голосования членами ОЗХО. Маски сброшены, Лондон и Вашингтон проголосовали против, страны члены ЕС и НАТО, а также некоторые союзники США в Азии воздержались. За несколько часов до заседания Совета Безопасности ООН, посвященного кризису в отношениях между Востоком и Западом, Россия предупредила Великобританию, что ждет от нее ответы на все вопросы относительно отравления Сергея Скрипаля. Обвиняемая Лондоном при поддержке западных стран Россия делает все возможное, чтобы быть услышанной мировым сообществом, отмечает «Депеш» (05.04). По ее инициативе было организовано заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. К сожалению, предложение России провести совместное расследование при посредничестве этой международной организации было отклонено. Ситуация в Сирии снова похожа на пороховую бочку. Сирийский город Манбидж, расположенный в 30 километрах от турецкой границы, где размещены коалиционные войска, поддерживающие Сирийские демократические силы (СДС), и арабо-курдская коалиция, борющаяся с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.), стал очагом напряженности. В эту зону были направлены дополнительные силы коалиции. В основном это американские военные, а также французский контингент. Что касается позиций России и Турции, надо отметить, что две страны пришли к полному согласию по крайней мере по одному пункту: американцы должны уйти из Сирии. Они не получили никакого приглашения от Дамаска и должны покинуть сирийскую территорию после ликвидации террористов. Об этом материал в газете «Монд» (04.04). В Сирии турки руководствуются страхом перед курдским сепаратизмом и желанием отомстить Соединенным Штатам, несмотря на их союзнические узы в НАТО. Владимир Путин не может отказать в поддержке своему турецкому союзнику. В среду утром Турция объявила, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, запланированная на 2020 год, переносится на июль 2019 года. Москва, в свою очередь, рассчитывает на Эрдогана в вопросе достижения соглашения о мире у сирийской оппозиции. Соглашение не сможет быть достигнуто без участия в переговорах Ирана, еще одного крупного игрока в конфликте, который решительно выступает против присутствия Турции в Сирии. Главы Турции, России и Ирана пытаются сообща противостоять Западу. На встрече в Анкаре главы Турции, России и Ирана высказались за продолжительное прекращение огня в Сирии. На базе последних побед на местах три президента стремятся капитализировать свои преимущества. Прямая военная поддержка России и Ирана позволила режиму Башара Асада вновь взять под контроль мятежный анклав в Восточной Гуте, на подступах к Дамаску. В то же время Турция успешно провела наступление в районе Африна, отбросив от своей границы курдских ополченцев из партии «Демократический союз» (PYD). Помимо сирийского досье, встреча в Анкаре стала для глав государств удобным поводом, чтобы выступить единым фронтом перед лицом стран Запада по другим напряженным вопросам, отмечает «Либерасьон» (04.04). Так, в деле Скрипаля Турция выразила солидарность с Россией. На следующий день после высылки российских дипломатов европейскими странами Эрдоган заявил, что не примет аналогичные меры, поскольку некоторые страны приняли такие меры на основе непроверенных утверждений. Путин, со своей стороны, поддержал турецкую операцию на севере Сирии в курдских областях. Администрация Трампа предприняла дальнейшие шаги в пятницу, чтобы наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в США. Россия обещает дать серьезный ответ. А пока ближайшее окружение Путина попало под американские санкции, что очень порадовало уходящего советника Белого дома по национальной безопасности Герберта Макмастера, по словам которого, Западу до сих пор не удавалось нанести весомый удар по «путинским интригам». «Фигаро» (06.04) пишет, что помимо советника президента Сулеймана Керимова, под санкции попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, алюминиевый магнат Олег Дерипаска, глава нефтехимического холдинга «Сибур» Кирилл Шамалов, который, по некоторой информации, в январе этого года расстался с Екатериной Путиной, прожив с ней пять лет. Неизвестно насколько серьезно эти меры отразятся на олигархах и их компаниях. По мнению одного из официальных американских лиц, все они знали, что им грозит, и можно предположить, у них было достаточно времени для спасения своих активов в США. «Пуэн» (09.04) сообщает, в свою очередь, что российские фондовые рынки резко пошли вниз после объявления о новых санкциях США против нескольких бизнесменов, высокопоставленных чиновников и российских компаний. Санкционный список коснулись олигархов, близких к Кремлю, высокопоставленных чиновников и компании по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт». Мультимиллиардер Олег Дерипаска и несколько его компаний, в том числе «Русал», также попали в список. В атмосфере близкой к холодной войне Россия пообещала дать «жесткий ответ» на эту антироссийскую атаку, направленную на устранение конкурентов на рынках. Российское правительство заявило, что окажет поддержку компаниям, попавшим под санкции. Эти санкции являются одними из самых серьезных с момента прихода в Белый дом Трампа, неспособного примирить американцев и русских, несмотря на его обещания. Дональд Трамп, который, как правило, воздерживается от критики своего российского коллеги, возложил на него ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии. Об этом пишет «Паризьен» (09.04). Между тем Совет Безопасности ООН собрался в понедельник после химической атаки на город Дума в пригороде Дамаска в субботу вечером. Франция была настроена особенно агрессивно, в частности, обвинив Россию и Иран в попустительстве сирийскому режиму, который продолжает применять химическое оружие, сообщает сайт «Радио Франс интернасьональ» (10.04). Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр выступил с утверждением, что химическая атака в Сирии была совершена с согласия или при поддержке Российской Федерации. По его словам, ни один сирийский самолет не взлетает без информирования российского союзника. Таким образом, химическая атака была совершена или с молчаливого согласия России, или вопреки ее воле и в ущерб ее военному присутствию». Вашингтон и Париж выступили единым фронтом с целью доказать, что все дипломатические действия потерпели неудачу, и что осталось только прибегнуть к применению силы. Украина призвала отказаться от строительства «Северного потока — 2». «У проекта нет экономической базы», — заявил Петр Порошенко в интервью немецким СМИ накануне встречи с Ангелой Меркель. «„Северный поток — 2“ — это политическая взятка в обмен на лояльность к России, введение экономической и энергетической блокады против Украины», — сказал президент Украины, назвав Москву и «Газпром» ненадежными партнерами и в энергетическом секторе. В статье «Пуэн» (09.04) отмечается, что «Газпром» покрывает около трети потребностей газа на европейском континенте, при этом проходящая транзитом через Украину часть газа все время уменьшается.