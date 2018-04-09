Даже к Пасхе не «умылись»

Владимир удивляет многочисленных гостей и туристов чистотой и порядком в историческом центре города. Да и другие магистральные улицы уже приведены в порядок.

Но остаются еще и многочисленные уголки неопрятности, хозяева территорий которых поскребут два метра у себя под носом, а дальше хоть трава не расти.

Она и не будет расти на газонах, превращенных в свалку мусора и затоптанных прохожими.

Есть такие места и в микрорайоне Доброе.

Один из них на улице Комиссарова от дома №4 до пересечения с улицей Соколова — Соколенка.

На этом участке расположены отделение Сбербанка , в доме №6, магазины «Пятерочка», «Капитан», «У Палыча», ряд других торговых точек, павильонов и палаток. Удобное расположение: рядом — автобусная остановка — притягивает сюда немало покупателей. Они и оставляют за собой мусор в виде оберток от печенья, конфет, мороженного, пластиковых бутылок, банок и коробок.

Но при этом сетуют, что «кругом грязь».

Грязь и впрямь здесь копится всю зиму. Снег чистить давно не в правилах хорошего тона хозяев торговых точек, он складывается в сугробы, доставляя немало хлопот пешеходам, которым в зимнее время «ни пройти, ни проехать». А весной из-под снега появляются и отбросы жизнедеятельности самих пешеходов и их четвероногих питомцев.

Не прибрано у павильона, торгующего молочкой на остановке улица Комиссарова, у овощной палатки, что примостилась под боком у «Пятерочки».

Затоптан и захламлен пяточок стихийного рынка на углу улиц Комиссарова и Суздальского проспекта.

Даже к Пасхе здесь не привели в порядок «свое лицо», которое является визитной карточкой не только хозяев территорий, но и самих горожан.

Чисто там, где не мусорят, утверждает поговорка. Но и там, где за порядком следят постоянно, а не от субботника до субботника.

Пора бы «расчехлять» скребки и метлы, убирать там, где и сами намусорили.

А заодно известить свои управляющие кампании о том, где следует навести порядок во дворах.