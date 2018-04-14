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Воробьев пригласил жителей Подмосковья на субботник 21 апреля
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Воробьев пригласил жителей Подмосковья на субботник 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья выйти на областной субботник 21 апреля.
«Сегодня начался месячник «Чистое Подмосковье». Всю следующую неделю в городах будут проходить субботники. А 21 апреля ждем всех на областной субботник», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Месячник по благоустройству стартовал в Московской области в субботу, церемониальный старт этому событию дал губкернатор, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске.
Свыше 25 тысяч дорожников, сотрудников коммунальных служб и порядка 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке территории Подмосковья в период месячника.
21 апреля пройдет общеобластной субботник, в рамках которого всем неравнодушным жителям предоставится возможность принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов. В Подмосковье инвентаризировано более 14 тысяч дворовых территорий и более 160 тысяч подъездов, все они должны быть подготовлены к летнему сезону и приведены в нормативное состояние.
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