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На субботник в Подмосковье выйдет миллион жителей
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На субботник в Подмосковье выйдет миллион жителей 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На общеобластной субботник в Подмосковье, по предварительным подсчетам, выйдет порядка одного миллиона жителей региона. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, передает РИАМО.
«Но это, что называется, не нарисованные, не придуманные люди, а конкретные жители, которые вышли убирать свой двор», — отметил чиновник.
По словам Хромушина, во время субботника граждане смогут убрать свои подъезды и дворы.
Общеобластная уборка в Подмосковье намечена на 21 апреля. Как пишет РИАМО, для всех участников мероприятия подготовят необходимый инвентарь и пункты питания.
Население Московской области, по данным на 2018 год, превышает 7,5 миллиона человек.
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