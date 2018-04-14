Месячник благоустройства открывается в Подмосковье в субботу парадом коммунальной техники

В крупных муниципальных образованиях Подмосковья в субботу пройдут парады коммунальной техники, которыми откроется месячник благоустройства в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках месячника благоустройства, который проводится на основании закона «О благоустройстве в Московской области», в регионе стартовали мероприятия по подготовке территории к летнему сезону. 21 апреля пройдет областной субботник, которому будут предшествовать парады современной коммунальной техники, которая стоит на вооружении областных коммунальных служб.

«Парад техники стартует в субботу в 10 часов утра во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. Как и в прошлом году, будет задействовано максимальное количество коммунальной уборочной техники, которой у нас с каждым годом становится все больше, только за год количество единиц техники для муниципалитетов увеличилось почти на 300 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что парады пройдут во всех муниципальных образованиях в течение недели.

Правительством Московской области централизовано приобретается техника для нужд благоустройства муниципальных образований в рамках госпрограммы. Изначально в 2015 году программой по модернизации парка коммунальной техники была заложена покупка не менее 130 машин в год. Но фактически, по данным на 2018 год, для муниципальных образований Подмосковья техники ежегодно поставлялось в два раза больше, что составило 825 единиц коммунальной уборочной техники.

«Всего за несколько лет для 386 муниципальных образований региональным правительством закуплено и передано на баланс муниципалитетов 1019 единиц техники на сумму более 3 миллиарда рублей, из них 2,4 миллиарда рублей (80%) составляет областной бюджет, 0,6 миллиарда рублей (20%) — местные бюджеты», — добавляется в сообщении.

Основной упор во время месячника благоустройства будет делаться на уборку и приведение в нормативное состояние дворовых территорий (их в Подмосковье более 14 тысяч), детские площадки, зоны отдыха и места воинской славы.

«Мы планируем, что в субботнике примут участие не менее 1 миллиона человек, наша основная задача — привлечь жителей к добровольному и осознанному формированию собственной комфортной городской среды, и я уверен, что после субботника жители будут более бережно и ответственно относиться к чистоте и порядку у себя во дворе, в парках и скверах, где люди гуляют, в том числе со своими детьми», — добавил Хромушин.

Для эффективной логистики субботника, на территории Подмосковья для жителей будут открыты пункты выдачи инвентаря, адресный список которых будет размещен на сайте меняемдворы.рф, а также на информационных стендах во дворах и на объявлениях в подъездах.