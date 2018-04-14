Более 25 тыс. специалистов задействованы в месячнике по благоустройству в Подмосковье

Свыше 25 тысяч дорожников и сотрудников коммунальных служб задействованы в уборке территории Подмосковья в период традиционного месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев

Месячник по благоустройству стартовал в Московской области, церемониальный старт этому событию дал Воробьев, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске

«Техники у нас мобилизовано порядка 10 тысяч единиц, более 25 тысяч человек — это наша такая передовая армия дорожников и работников ЖКХ, которая приступает к очень активному месячнику по благоустройству. Весна наступает, входит в свои права. Наша задача после зимнего периода восстановить чистоту, опрятность городов, и для этого нам нужно очень хорошо потрудиться», — сказал Воробьев.

Он добавил, что каждый город, каждый муниципалитет области проведет в субботу развод техники для того, чтобы мобилизовать все силы по наведению порядка.

По его словам, в течение этого календарного месяца будет очень интенсивно проводиться чистка тротуаров, дорог, необходимая покраска, уборка дворов и скверов. Традиционно будет организован общеобластной субботник, когда в каждом городе каждая семья может выйти в свой двор и принять участие в уборке, внести свою лепту, что-то доброе сделать в своем дворе, в своем сквере.

«Мне кажется, это очень добрая и хорошая традиция. Мы все любим нашу страну, наше Подмосковье, прекрасно, когда они чистые и опрятные. Я очень надеюсь, что этот месячник по благоустройству объединит большое количество людей, и тех, кто этим профессионально занимается, и тех добровольцев, которые выйдут из своих квартир и внесут свою лепту», — сказал губернатор.

По его словам, региональные власти получают обращения по вопросам благоустройства детских площадок, ликвидации ям и так далее. Все эти вопросы находятся в зоне пристального внимания правительства.

«Наша задача — в максимально короткие сроки навести порядок, восстановить после зимнего периода все те популярные места отдыха во дворах и общественных парках для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Но это большая работа. И конечно, я очень надеюсь, что каждый следующий год у нас в большей степени сохранности будут все те достопримечательности, которые позволяют нам отдыхать в парках и скверах с комфортом», — заключил Воробьев.