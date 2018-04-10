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Власти Подмосковья заявили об отсутствии ЧП при прохождении паводка на территории региона
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Власти Подмосковья заявили об отсутствии ЧП при прохождении паводка на территории региона 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Весеннее половодье на территории Московской области проходит штатно, без чрезвычайных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«Весеннее половодье в регионе проходит без чрезвычайных происшествий. Отмечаются единичные локальные подтопления на низководных участках автодорог, а также вызванные засорами ливневых канализаций. Эти подтопления не затрагивают жилой сектор, социально значимые объекты и инженерную инфраструктуру», — говорится в сообщении.
По словам Д. Пестова, прохождение паводкового сезона на территории Подмосковья контролирует межведомственный оперативный штаб, в муниципалитетах созданы противопаводковые комиссии. «В объединенную группировку спасательных подразделений, обеспечивающих безопасность Московской области во время половодья, входят свыше 46 тыс. человек, а также около 8 тыс. 900 единиц спецтехники, включая более 300 плавсредств и 40 единиц авиации. Для авиаразведки задействуются в том числе беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул Д. Пестов.
Для оперативного контроля за паводковой ситуацией на территории региона работают 34 гидропоста, на которых ведутся постоянные измерения уровень воды.
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