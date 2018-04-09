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НТС Игоря Ротенберга приобрела разработчика систем взимания платы на автодорогах
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НТС Игоря Ротенберга приобрела разработчика систем взимания платы на автодорогах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: © Depositphotos / nito103
Группа компаний «Национальные телематические системы» (НТС) завершила сделку по приобретению 100% компании «Рутолл», сообщила НТС.
«Группа компаний «НТС» продолжает наращивать собственную экспертизу в области создания систем транспортной телематики. Приобретение компании «Рутолл» является логичным шагом в реализации стратегии построения высокотехнологичного холдинга полного цикла, способного выполнять крупные проекты в России, а также в странах ЕАЭС и юго-восточной Азии, где сегодня есть огромный спрос на российские технологии. Объединение опыта наших компаний позволит создать нам уникальную гибридную систему, не имеющую аналогов в мире», — сказал генеральный директор УК НТС Алексей Нащекин.
В группу «Национальные телематические системы» (45% принадлежит Игорю Ротенбергу, 45% — Андрею Шипелову, 10% — Алексею Нащекину) входят компании-разработчики программного обеспечения, микроэлектронное производство, разработчики программно-аппаратных комплексов, сервисные компании, региональные и международные представительства. НТС разрабатывают системы на основе спутниковой навигации, обеспечивающие безбарьерный проезд транспортных средств, безостановочное взимание платы, следует из сообщения НТС.
«Рутолл» — российский разработчик систем идентификации, мониторинга и взимания платы барьерного типа (с пунктами взимания платы на въезде на платные автодороги). Компания в течение пяти лет успешно реализовала проекты систем на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга и на федеральных трассах М-1, М-3 и М-4.
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