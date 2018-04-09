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Группа НТС купила «Рутолл»
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Группа НТС купила «Рутолл» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / nito103
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Группа компаний «Национальные Телематические Системы» (НТС) завершила сделку по приобретению 100% доли в компании «Рутолл» — российском центре компетенции по созданию систем взимания платы, говорится в сообщении НТС.
"Группа компаний «НТС» продолжает наращивать собственную экспертизу в области создания систем транспортной телематики, пояснил генеральный директор управляющей компании «НТС» Алексей Нащекин. По его словам, приобретение компании «Рутолл» является логичным шагом в реализации стратегии построения высокотехнологичного холдинга полного цикла, способного выполнять крупные проекты в России, а также в странах ЕАЭС и юго-восточной Азии, где сегодня есть спрос на российские технологии.
"Системы взимания платы на основе отдельных технологий есть во многих странах мира, гибридной системы нет ни у кого. Именно поэтому встают проблемы с интероперабельностью при оплате проезда на отдельных участках даже на одной дороге. Это актуальный вопрос для целого ряда государств. В азиатских странах люди задыхаются от многочасовых пробок на толл-плазах. Если российская компания разработает такое решение, то это станет конкурентным преимуществом в области высокотехнологичного экспорта", — пояснил РИА Новости председатель межотраслевого экспертного совета по развитию логистики Борис Рыбак.
"Сейчас у европейских водителей на лобовых стеклах целые гирлянды из разных устройств для оплаты проезда, это просто не удобно. У нас операторы платных дорог совсем недавно решили эту проблему. Если объединение этих компаний позволит в будущем применять новые разработки, упрощающие жизнь водителей, то это правильно и необходимо", — сказал агентству координатор «Синих ведёрок» Петр Шкуматов.
В НТС (45% у Игоря Ротенберга, 45% — Андрея Шипелова, 10% — Алексея Нащекина) входят компании-разработчики программного обеспечения, микроэлектронное производство, разработчики программно-аппаратных комплексов, сервисные компании, региональные и международные представительства. НТС разрабатывают системы на основе спутниковой навигации, обеспечивающие безбарьерный проезд транспортных средств, безостановочное взимание платы.
"Рутолл" — российский разработчик систем идентификации, мониторинга и взимания платы барьерного типа (с пунктами взимания платы на въезде на платные автодороги). Компания в течение пяти лет успешно реализовала проекты систем на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга, на федеральных трассах М-1, М-3 и М-4.
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