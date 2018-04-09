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На Кубани сельский глава выписал себе премию в полмиллиона рублей
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На Кубани сельский глава выписал себе премию в полмиллиона рублей 

АиФ-Кубань 23 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Депутаты Совета Алексеевского сельского поселения сообщили в Тихорецкую межрайонную прокуратуру о нарушении бюджетного законодательства местным главой.
Проверка установила, что распоряжениями администрации главе поселения выплачены премии за 2015 и 2016 годы в общем размере 470 тысяч рублей, в связи с чем в бюджет сельского поселения были внесены изменения.
Тихорецкий районный суд признал эти действия незаконными. И хоть глава поселения подавал апелляцию, судебная коллегия по административным делам решение районного суда оставила без изменений.
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