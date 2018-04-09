На Кубани сельский глава выписал себе премию в полмиллиона рублей

Депутаты Совета Алексеевского сельского поселения сообщили в Тихорецкую межрайонную прокуратуру о нарушении бюджетного законодательства местным главой.

Проверка установила, что распоряжениями администрации главе поселения выплачены премии за 2015 и 2016 годы в общем размере 470 тысяч рублей, в связи с чем в бюджет сельского поселения были внесены изменения.

Тихорецкий районный суд признал эти действия незаконными. И хоть глава поселения подавал апелляцию, судебная коллегия по административным делам решение районного суда оставила без изменений.