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Кубанский чиновник пытался отсудить премию, которую выписал сам себе
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Кубанский чиновник пытался отсудить премию, которую выписал сам себе 

Новая Кубань 43 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. О незаконных действиях главы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района в прокуратуры заявили депутаты местного Совета.
Была проведена проверка. Выяснилось, что в 2015 и 2016 годах чиновник начислил себе премию в размере 470 тысяч рублей. Для этого он даже внес изменения в бюджет сельского поселения.
Однако деньги потребовали вернуть. Прокурор обратился с административным иском в суд. Заявление было удовлетворено.
Глава поселения даже пытался обжаловать вердикт. Но в Краснодарском краевом суде в удовлетворении апелляционной жалобы отказали.
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