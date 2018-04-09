Кубанский чиновник пытался отсудить премию, которую выписал сам себе

Краснодар . 9 апреля — Новая Кубань. О незаконных действиях главы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района в прокуратуры заявили депутаты местного Совета.

Была проведена проверка. Выяснилось, что в 2015 и 2016 годах чиновник начислил себе премию в размере 470 тысяч рублей. Для этого он даже внес изменения в бюджет сельского поселения.

Однако деньги потребовали вернуть. Прокурор обратился с административным иском в суд. Заявление было удовлетворено.

Глава поселения даже пытался обжаловать вердикт. Но в Краснодарском краевом суде в удовлетворении апелляционной жалобы отказали.